Brauchtum in Schwalmtal : Ganz Dilkrath ist voller Vorfreude

Schwalmtal Vom 1. bis 5. Juli feiert die St.-Gertrudis-Bruderschaft wieder ein Schützenfest. Es ist das erste Heimatfest nach vier Jahren Pause. Schützenkönig Hubertus Nelissen und sein Hofstaat sind voller Vorfreude.

Los geht’s am Freitag, 1. Juli, ab 19.30 Uhr, mit der Schützenparty im Festzelt auf dem neuen Platz Genend 16. Am Samstag, 2. Juli, treffen sich die Bruderschaftler um 12 Uhr bei Toerschen (Antreten: 13 Uhr). Sie holen den Schützenkönig und seine beiden Minister ab, ziehen durch den Ort und errichten den Königsmaien. Danach geht es weiter zum Friedhof zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Ab 20 Uhr beginnt der Kirmesball im Festzelt mit der Musik von Saturn. Um den Infektionsschutz während der Zeltveranstaltungen zusätzlich zu erhöhen, wird eine hygienisch sichere Spülstraße zum Reinigen der Gläser in Betrieb sein.