Naturschutz in Schwalmtal Blühendes Schwalmtal hilft Insekten und Vögeln

2021 wurden drei Blühflächen mit einer Gesamtgröße von 8000 Quadratmetern angelegt, in 2022 folgten weitere 10.500 Quadratmeter Blühfläche. In 2023 und Anfang 2024 folgten nochmals 9500 Quadratmeter. Aktuell blühen die Blühwiesen aus der Frühjahrsaussaat – ein Beispiel findet man an der L 3 in Berg. Dort hat Hermann-Josef Mewißen die Aussaat durchgeführt.