Gewerbe in der Gemeinde Schwalmtal Autologistik statt Draht - die Pläne für das Rösler-Areal

Die Zukunft der weiteren Nutzung des leerstehenden Rösler-Areals nimmt konkrete Formen an. Im März wurde ein Antrag auf Vorbescheid gestellt, der aktuell geprüft wird. Ein Bauherr aus Bad Soden will dazu die Gebäude für das Abstellen und Aufbereiten von Pkw umnutzen. Auf dem Gelände an der Dülkener und Eickener Straße soll ein hochwertiger Service- und Logistikbetrieb für Fahrzeuge entstehen. Schwerpunkt sollen dort die Begutachtung und Bewertung von Autos sowie deren Pre Delivery Inspection (letzte Kontrolle eines Neuwagens vor der Übergabe an den Kunden) sein. Weitere Arbeiten sind das Entkleben und Reinigen von Fahrzeugen und eine umfassende Aufbereitung. Dazu werden auf dem Gelände Werkstätten und eine Lackiererei entstehen. Außerdem ist noch die gesicherte Lagerung von Fahrzeugen mit 24/7-Überwachung geplant.