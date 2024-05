Historische Gebäude in Schwalmtal Sanierung des Kirchendaches ist abgeschlossen

Es tut sich etwas auf dem Gelände der ehemaligen Kent-School in Waldniel-Hostert. Wer auf der Autobahn vorbeifuhr, konnte von weitem Gerüste und Arbeiten am Dach der Kirche sehen. Jetzt haben sich Bürgermeister Andreas Gisbertz und Peter Overlack von der Eigentümerfamilie des ehemaligen Kent-School-Areals getroffen, um sich über den aktuellen Stand des Projektes auszutauschen. Die Sanierung des historischen Areals ist nämlich in vollem Gang. Die Eigentümerfamilie hat in den vergangenen Monaten gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung viele zentrale Schritte für die zukünftige Entwicklung in die Wege geleitet.