Für Kinder in der Gemeinde Schwalmtal Anbau der Kita in Amern für eine neue U3-Gruppe

Zusätzlich finden Anpassungen am Bestandsgebäude statt. „Neben der Vergrößerung der Küche wird das Büro der Kita-Leitung erweitert, um den administrativen Aufgaben gerecht zu werden“, berichtet Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest. Vor allem soll dadurch auch eine Rückzugsmöglichkeit für Elterngespräche geschaffen werden. „Mit dem neuen Anbau der Kita Anna Polmans sowie den Maßnahmen am Bestandsgebäude erweitern wir nicht nur die Kapazitäten, sondern ermöglichen auch die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Damit tragen wir aktiv dazu bei, den Betreuungsbedürfnissen der Familien in unserer Gemeinde gerecht zu werden“, so Bürgermeister Andreas Gisbertz. In Schwalmtal sei man derzeit „wirklich gut mit Kita-Plätzen aufgestellt“. Nun gibt es künftig in Amern auch eine eigene U3-Gruppe für die Ein- und Zweijährigen als weiteres Angebot. In der Gruppenform können die Kinder mit bis zu 45 Wochenstunden betreut werden.