Kommunalpolitik in Schwalmtal : Drei Fraktionen antworten auf offenen Brief der Grünen

Schwalmtal Die Schwalmtaler Grünen mahnten in einem offenen Brief ein Handlungskonzept für die Gemeinde an. Das untermauerten sie in einem Interview mit unserer Redaktion. Jetzt haben die drei anderen Fraktionen auf den Brief reagiert.

Der Umgang der vier im Schwalmtaler Gemeinderat vertretenen Parteien sei in der Vergangenheit von fairem Miteinander, auch bei kontroversen Diskussionen und Standpunkten, getragen gewesen. Bestes Beispiel dafür wären die einvernehmlichen Konsolidierungsbeschlüsse, mit denen die Gemeinde in 2012 vor dem Abrutschen in ein Haushaltssicherungskonzept bewahrt werden konnte – so heißt es in der gemeinsamen Erklärung, die von den Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und FDP unterschrieben ist. Alle Parteien hätten in bester demokratischer Gesinnung seit jeher im Sinne der Bürger gehandelt. Dieses kollegiale und konstruktive Miteinander sei im Kommunalwahlkampf 2020 durch einige Publikationen in den Sozialen Netzwerken von Bündnis 90/Die Grünen in Frage gestellt worden. Um diesem Trend entgegenzuwirken, habe Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) bereits im Dezember 2021 in einer Ältestenratssitzung Vertreter aller vier Parteien und Fraktionen zu einem Arbeitswochenende eingeladen, sobald die pandemische Corona-Lage es zulassen werde – voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres: In diesem Workshop sollten die Eckpunkte zur mittel- und langfristigen Planung für die Gemeinde Schwalmtal möglichst wieder im Einvernehmen aller Beteiligten erarbeitet werden. Daran anschließend solle die Abstimmung in den jeweiligen Fraktionen erfolgen – immer mit dem Ziel vor Augen, „dass uns wie in der Vergangenheit die demokratische Einigkeit stark gemacht hat, dass Schwalmtal in vielen Handlungsfeldern besser aufgestellt war und ist als andere Kommunen.“ Mit ihrem Offenen Brief rückten die Grünen die Arbeit der Verwaltung und Politik der übrigen Parteien in ein schlechtes Licht: Die dort aufgeworfenen Fragen seien keine „Erfindung“ der Grünen – sie trieben vielmehr alle Parteien und Fraktionen seit langem um. Entsprechend habe der Bürgermeister den Prozess, Antworten auf die Fragen zu finden, mit der Beteiligung der Lokalpolitiker und der Beteiligung der Bürger auf den Weg gebracht. Und vieles sei gemeinsam zwischen Verwaltung und Gemeinderat schon beschlossen worden oder sei in der Umsetzungsplanung: Kindergartenbedarfsplan, Schulentwicklungsplan, Spielplatzkonzept, Flächennutzungsplan, Grünflächenkonzept, Mobilitätskonzept, Einzelhandelskonzept, Konzentrationszonen Windenergie, Abwasserbeseitigungskonzept, Starkregenrisikokarte. Warum also der Offene Brief?. Die Fraktionen von CDU, SPD und FDP wünschen sich trotzdem die Rückkehr zu einer konstruktiven Zusammenarbeit.