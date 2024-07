Am Ortseingang zu Amern Ein idyllischer Ort für alle Generationen

Schwalmtal-Amern · Ein paar Obstbäume, zwei Parkbänke und etwas Grün – mehr braucht es nicht, um eine kleine Oase direkt am Ortseingang zu schaffen. So geschehen in Amern. Hier hat die Gemeinde Schwalmtal jetzt einen Mehrgenerationentreff geschaffen.

11.07.2024 , 18:30 Uhr

13 Bilder Der neue Mehrgenerationentreff in Schwalmtal-Amern 13 Bilder Foto: Martin Brock-Konzen