Niederkrüchten : In Oberkrüchten wird Geschichte erfahrbar

Zur Enthüllung eines Hörsteins in Oberkrüchten stand neben Bürgermeister Kalle Wassung auch die Bürgermeisterin von Roermond, Rianne Donders-de Leest. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Die beiden Bürgermeister Kalle Wassong (Niederkrüchten) und Rianne Donders-de Leest (Roermond) enthüllten am Sonntag in Oberkrüchten einen „Hörstein“. Es ist eine neue Station der „Liberation Route Europe“.

Es ist mucksmäuschenstill, als sich rund 60 Zuhörer auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben. In der Nacht zum 17. Juni 1943, auf den Tag genau vor 76 Jahren, hebt ein britischer Lancaster-Bomber am Heimatflughafen Bottesford in England ab – mit Angriffsziel Köln. Dort kommt die Maschine aber nie an. Sie wird von einem deutschen Nachtjäger über Oberkrüchten beschossen und explodiert noch in der Luft. Die Druckwelle zerstört mehrere Häuser am Lamertzweg. Zehn Menschen sterben, darunter sechs Kinder. Die tragische Geschichte ist sehr spannend und aufwändig produziert, wie in einem Hörspiel. Und jeder, der durch Oberkrüchten kommt, kann sie hören.

An der Ecke Burgstraße/Püttstraße steht ein Hörstein. Es ist ein Findling, auf dem eine Infotafel angebracht ist, die von den Ereignissen in jener verhängnisvollen Nacht vor 76 Jahren berichtet. Ein QR-Code, der mit dem Smartphone abgescannt werden kann, führt auf eine Internetseite mit der Audiodatei. Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong und seine Roermonder Amtskollegin Rianne Donders-de Leest haben den Hörstein am Sonntag enthüllt. Rund 60 Besucher sind da und hören der Geschichte, die Wassong über einen Lautsprecher abspielt, gebannt zu.

Info Gemeinsames Erinnern seit 1996 Die gemeinsame Erinnerung an Geschehnisse aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs hat in Roermond und Niederkrüchten Tradition. Seit 1996 treffen sich hunderte Deutsche und Niederländer jedes Jahr am 30. Dezember am Mahnmal im Lüsekamp, um der Ermordung von 13 Roermondern und einem polnischen Zwangsarbeiter durch ein deutsches Erschießungskommando zu gedenken.

Es ist der gelungene Versuch, Geschichte erlebbar zu machen. Die Gemeinden Niederkrüchten, Roermond und Roerdalen haben dafür im letzten Jahr das gemeinsame Projekt „Grenzgeschichte(n)“ gestartet. Die Idee: Geschichte durch Geschichten erzählen. Eingebettet ist das Ganze in die „Liberation Route Europe“, ein länderübergreifendes Projekt, das den Weg der Befreiung Europas von der Nazi-Herrschaft anhand vieler einzelner Orte, Ereignisse und Schicksale nachzeichnet – von England über die Küste der Normandie, die belgischen Ardennen, die Niederlande bis nach Berlin und weiter nach Danzig. Man kann heute auf dieser Route durch ein freies Europa reisen. Das geht sogar bequem auf dem heimischen Sofa, nämlich über die Website www.liberationroute.de. Jede Station der Liberation Route erzählt eine eigene Geschichte – auch im Grenzgebiet zwischen Schwalm und Maas. „Ich war überrascht, wie viel wir aus dieser Zeit nicht wissen. Es sind Geschichten, die es wert sind, weitererzählt zu werden“, sagte Wassong. „Wir wollen diese Dinge nicht in der Geschichte lassen, sondern sie in die Gegenwart transferieren, um Lehren daraus zu ziehen.“ Roermonds Bürgermeisterin Rianne Donders-de Leest sieht das genauso. „Wir müssen diese Geschichten weitertragen. Wir haben den Auftrag, die junge Generation unserer Länder in Frieden zusammenzuführen.“

Drei Radrouten und eine Wanderroute sind im Rahmen des Projekts Grenzgeschichte(n) entstanden. Sie machen unter anderem das Schicksal der osteuropäischen Zwangsarbeiter in den letzten Monaten des Krieges nacherlebbar.

Im Oktober 1944 wurden rund 6000 Zwangsarbeiter in Viehwaggons in die Maas-Region gekarrt. Die meisten stiegen am Bahnhof Herkenbosch aus. Nur mit Schaufeln und Hacken mussten sie in wenigen Wochen ein Dutzende Kilometer langes Netzwerk von Schützengräben und einen 3,50 Meter tiefen Panzergraben ausheben. So wollte Hitler den Vormarsch der Alliierten stoppen. Viele der Zwangsarbeiter überlebten den mörderischen Arbeitseinsatz unter erbärmlichen Bedingungen nicht. Manche wurden erschossen, weil sie ein Stück Brot mitgenommen hatten.

Vom Panzergraben und den Schützengräben sind noch Relikte erhalten. „Es ist die einzige sichtbare Erinnerung an die Leiden der Zwangsarbeiter“, sagt der Niederkrüchtener Heimatkundler Bernd Nienhaus. Ihm und seinem Roermonder Kollegen Wilbert Dekker ist es zu verdanken, dass sie erhalten geblieben sind und ihre Geschichte erzählen können.