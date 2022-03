Bäderfrage in Niederkrüchten : Unterschriften für Bürgerbegehren im Rathaus übergeben

Niederkrüchten Das erste Bürgerbegehren wurde für unzulässig erklärt. Jetzt haben die Initiatoren zwei weitere Bürgerbegehren zur Bäderfrage auf den Weg gebracht.

Am Dienstag reichten die Initiatoren der beiden bereits angekündigten Bürgerbegehren zur Bäderthematik jeweils etwa 1800 Unterschriften bei der Gemeinde Niederkrüchten ein. Das hat am Mittwoch die Gemeindeverwaltung bestätigt. Da es aktuell einen Coronafall in einem der Teams der Bürgerbegehren-Initiatoren gibt, ging die Übergabe dieses Mal kontaktlos und ohne Übergabefoto vonstatten. In einer Pressemitteilung nimmt die Gemeinde zum Zeitplan Stellung: Um den personellen, zeitlichen und finanziellen Aufwand möglichst gering zu halten, wäre ein möglicher Bürgerentscheid am Tag der Landtagswahlen am 15. Mai aus Sicht der Gemeindeverwaltung wünschenswert gewesen. Dieser Termin sei aber „unter Berücksichtigung der vorgegebenen Rahmenbedingungen und Fristen jedoch nicht erreichbar“. Die Verwaltung werde daher nach Prüfung der formalen Rahmenbedingungen einen realistischen Zeitplan für die mögliche Durchführung der Bürgerentscheide aufstellen.