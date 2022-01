Die Bäderfrage in Niederkrüchten : Zweites Bürgerbegehren für Freibad gestartet

Niederkrüchten Die Initiatoren für den Erhalt des alten Freibades in Niederkrüchten geben nicht auf. Nach dem Ratsbeschluss ais dem November starten sie sicherheitshalber ein zweites Bürgerbegehren.

Für das am 15. Juni 2021 angemeldete erste Bürgerbegehren wurden doppelt so viele Unterschriften gesammelt, wie nötig. Statt einen demokratischen Bürgerentscheid abzuwarten, werde nun versucht, mit Hilfe juristischer Verfahrenstricks die direkte Bürgerbeteiligung abzuwürgen, heißt es beim Petitionsteam. Da der Rat aber voraussichtlich erst im Februar 2022 über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden will, käme ein kassierendes Bürgerbegehren wegen der abgelaufenen Frist zu spät. Die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens zum Erhalt des Freibades wäre für immer verhindert und das Ende des Freibads besiegelt. Die Freunde des Freibades kämpfen also weiter.