Die Finanzen der Gemeinde : In Niederkrüchten wird die Haushaltslage enger

Das Rathaus der Gemeinde Niederkrüchten steht seit 39 Jahren in Elmpt. Dieses Jaahr steht der Einbau einer Klimaanlage im Haushalt. Die Grünen sehen das mit Blick auf den Klimawandel skeptisch. Foto: Gemeinde Niederkrüchten

Niederkrüchten Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten stimmte dem Haushaltsentwurf 2022 zu. In diesem Jahr braucht das Defizit die Ausgleichsrücklage auf.

Der Haushaltsentwurf der Gemeinde über 38,181 Millionen Euro weist ein Defizit auf. Dieses soll mit 1.147.922 Euro aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden. Das beschloss der Rat einstimmig bei einer Enthaltung.

Alle Fraktionen haben dem Haushaltsentwurf von Kämmerin Marie-Luise Schrievers damit zugestimmt. Wegen der Corona-Situation haben sich die Fraktionen darauf verständigt, ihre Haushaltsreden nicht zu halten, sondern schriftlich abzugeben. Die aktuell größte Fraktion sind die Grünen. Fraktionsvorsitzende Anja Degenhardt erinnert an die Überflutungen im Ahrtal und mahnt an, mehr für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu tun. Sehr viel erwartet sie von einem innovativen Mobilitätskonzept, das in Kürze vorgestellt werden soll. Zu den Finanzen meint sie, vieles, was man den Bürgern bieten wolle, sei für eine Kommune nicht mehr zu stemmen. Kooperationen seien gefragt, zwischen Kommune, Wirtschaft und Ehrenamt. Als erfolgreiches Beispiel nennt sie die Bibliothek. Die Grünen stehen weiter zum Bürgerbad, für sie mit Hallenbad am gleichen Ort die ökologischste Lösung,

Johannes Wahlenberg, Vorsitzender der CDU-Fraktion, nimmt das Defizit von rund 1,15 Millionen Euro in den Blick. „Die Ausgleichsrücklage wird in diesem Jahr aufgebraucht. Die prognostizierten Defizite in den Folgejahren gehen zu Lasten der allgemeinen Rücklage und des Eigenkapitals, das deutlich geschmälert wird.“ Die CDU will die allgemeinen Haushaltsgrundsätze wirtschaftlich, effizient und sparsam mehr denn je beachten. Er zitiert den früheren Stuttgarter OB Manfred Rommel: „Für die Politik kommt es darauf an, die Grenzen des Möglichen sichtbar und anschaulich zu machen und nicht der Versuchung zu erliegen, die Grenzen des Möglichen als nicht vorhanden zu bezeichnen.“

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Wilhelm Mankau macht sich Sorgen über die weitere finanzielle Situation der Gemeinde. „Der Handlungsspielraum der Gemeinde ist in den nächsten Jahren sehr beschränkt“, so Mankau. Dabei stehe Niederkrüchten vor großen Aufgaben und Veränderungen. Beispielhaft nennt die SPD-Fraktion das Gewerbegebiet auf dem Flughafengelände, den demographischen Wandel, den Masterplan Wohnen, die Herausforderungen durch den Klimawandel und die Bäderfrage. Mit Hinblick auf steigende Energiekosten und die Inflationsrate mahnt Mankau: „Haushaltsdisziplin ist gefragt.“ Die SPD-Fraktion unterstützt auch den Plan der Verwaltung, auf die Erhöhung der Grundsteuer B in diesem Jahr zu verzichten.