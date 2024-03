Beschluss im Bauausschuss Niederkrüchten 950.000-Euro-Projekt - Schwalm-Brücken werden neu gebaut

Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben. Für den Prüfer folgt daraus eine sofortige Nutzungseinschränkung, und weil die Sanierung der beiden Hängebrücken an der Oebeler Straße in Overhetfeld nicht möglich sei, müsse ein Neubau über die Schwalm her. Das Gutachten des Aachener Ingenieursbüros von Michael Paschen aus dem Jahr 2022 war eindeutig. Die Gemeinde Niederkrüchten hat damals sofort reagiert und die schmalen Brücken für den Schwerlastverkehr sperren lassen. Das Planungsbüro Schädlich in Wassenberg hat inzwischen einen Neubau für beide Brücken entworfen. Einschließlich Planungskosten sollen die beiden Teile rund 950.000 Euro kosten. Im Ausschuss für Bauen, Klima und Umweltschutz gab es jetzt einen einstimmigen Beschluss dazu. Zuerst muss die Verwaltung aber bei der Bezirksregierung einen Antrag auf Förderung stellen. Nach der Förderrichtlinie der Nahmobilität können solche Baumaßnahmen mit bis zu 80 Prozent der Kosten bezuschusst werden. Ein solcher Antrag muss aber bis zum 31. Mai gestellt werden, so dass Eile angesagt war. Bei den Förderrichtlinien Nahmobilität geht es dem Land NRW um Maßnahmen, die den Radverkehr und andere Formen der individuellen Mobilität in den Gemeinden und Gemeindeverbänden verbessern.