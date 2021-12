Gewerbebetriebe in Niederkrüchten : 615 Jahre Zugehörigkeit zu Derix

Niederkrüchten Die Derix-Gruppe für Ingenieurholzbau hat eine enorme Entwicklung genommen. Die Erfolgsgeschichte wäre nicht ohne die 260 Mitarbeiter an zwei Standorten möglich gewesen. Jetzt wurden 30 Jubilare gefeiert.

Die Derix-Gruppe ist seit Jahrzehnten ein etablierter Experte für den Ingenieurholzbau. Kontinuierliches Wachstum sowie Innovationsfreude zeichnen das Familienunternehmen aus, in dem mittlerweile rund 260 Mitarbeitende beschäftigt sind. An den beiden Produktionsstandorten des Unternehmens – in Niederkrüchten und in Westerkappeln – wurde das Engagement und die langjährige Treue von mehr als 30 Jubilaren nun in festlichem Rahmen gewürdigt. „Ich finde es schon bemerkenswert, wie sich die Derix-Gruppe entwickelt hat“, meint Markus Derix, geschäftsführender Inhaber des Unternehmens. „Seit mein Großvater sie vor fast 100 Jahren als Stellmacherei gegründet hat, ist sie im Laufe der Jahrzehnte zu einem der Marktführer der Branche herangewachsen. Diese Erfolgsgeschichte konnte nur mit den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Bord geschrieben werden. Ich bin sehr froh, dass wir so viele kompetente, engagierte und zuverlässige Menschen beschäftigen, die sich mit der Derix-Gruppe identifizieren und ihr so lange Zeit die Treue halten. Das ist unser wichtigstes Kapital“, resümiert der Geschäftsführer.