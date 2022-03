Politischer Aschermittwoch in Niederkrüchten : NRW-Innenminister Reul warnt vor russischen Cyber-Angriffen

Niederkrüchten Beim Politischer Aschermittwoch der CDU Niederkrüchten wurde Landesinnenminister Herbert Reul aus Düsseldorf online dazugeschaltet. Er warnte vor russischen Cyber-Angriffen - und fand offene Worte für Geflüchtete, die ein zu Hause in NRW suchen.

„Macht die Türen zu“, appellierte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an alle Einrichtungen und Unternehmen, die im Internet unterwegs sind. Er befürchtet russische Cyber-Angriffe auf die Infrastruktur. Reul war beim politischen Aschermittwoch der CDU Niederkrüchten per Video-Schalte zu Gast. CDU-Vorsitzender Reinhardt Lüger fragte ganz aktuell, wie die Lage bei Flüchtlingen aus der Ukraine aussehe. Der Minister betonte, NRW sei gut gerüstet, er erwarte aber keine großen Massen an Flüchtlingen an Rhein und Ruhr . In Polen lebten 1,5 Millionen Ukrainer. Da werde den Flüchtlingen individuell geholfen. Sorge bereitet ihm auch die zunehmende Hetze im Netz.

Die Sprengungen von Geldautomaten habe in diesem Jahr schon massiv zugenommen. Herbert Reul ist froh, dass es noch keine Verletzten oder Toten dabei gegeben habe. 80 Prozent der Täter kämen aus den Niederlanden. In der Zusammenarbeit sei vieles schief gelaufen. Der Landesinnenminister deutete an, dass man aber in einem guten Gespräch mit den Niederländern zu diesem Thema sei. Diese Landesregierung habe bei der Polizei in mehr Personal und Ausbildung investiert. Es seien aber auch Felder wie Missbrauch von Kindern und Großkriminalität im Netz dazu gekommen. Dazu brauche man Spezialisten. Generell müsse man darüber nachdenken, wie man die Polizeikräfte einerseits sichtbar mache, andererseits am effektivsten einsetze.