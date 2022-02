Ehrenamtliches Engagement in Niederkrüchten : Für die Elmpter Kapelle steht die Sanierung der Außenfassade an

Elmpt Große Herausforderung für den Förderverein Elmpter Kapelle. Der hat sich vor fünf Jahren gegründet, nachdem sich das Bistum aus dem Erhalt dieser Kapelle zurückgezogen hatte. Jetzt steht die Sanierung der Außenfassade als Aufgabe an.

(bigi) Seit fünf Jahren kümmert sich der Förderverein Elmpter Kapelle um den Erhalt der beliebten Kapelle, da es vom Bistum kein Geld mehr für dieses Kirchengebäude gibt. Nun steht aber insgesondere die Sanierung der Außenfassade an. Das bedeutet eine große Maßnahme, die der kleine Verein stemmen muss. Um Folgeschäden auch für den Innenraum der Kapelle zu verhindern, soll zunächst die Außenfassade saniert werden, bevor auch im Innenraum weitergearbeitet werden könne und müsse. Die Kosten belaufen sich auf mehr als 50.000 Euro. „Da das Bistum sich nicht mehr an den Kosten beteiligt, muss der Förderverein aktiv werden, jedoch in Zusammenarbeit mit der hiesigen Pfarre“, beschreibt der Geschäftsführer des Vereins, Hermann-Josef Bonus. Die Maßnahme wird bezuschusst durch die Stiftung der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Natur und Kultur im Kreis Viersen . Im Herbst wurde bereits mit den Arbeiten begonnen. Bonus hofft, dass im Frühjahr die Außenfassade fertig sein wird.

„Normalerweise könnte man ein Kapellenfest veranstalten, um weitere Einnahmen zu generieren, aber das ist erst möglich, wenn die Coronasituation das zulässt“, bedauert Hermann-Josef Bonus. Der Verein würde sich über neue Mitglieder freuen. Der Jahresbeitrag beträgt 24 Euro pro Person. Bei Fragen kann man sich gerne telefonisch an den ersten Vorsitzenden Klaus Coenen unter 02163 81434 wenden oder unter 02163 89493 an die stellvertretende Vorsitzende Andrea Zeien. Der Verein ist auch per E-Mail an foerderverein@elmpterkapelle.de erreichbar.