Elmpter Wald Golfclub plant für eine langfristige Zukunft

Kühe weiden auf einer Wiese. Auf der anderen Seite große Hügel aus Stein und Sand. In gemächlichem Tempo dauert die Zufahrt fast zehn Minuten, bis man den Besucherparkplatz am Clubhaus erreicht. „Die jetzige Zufahrt wird bald nur für die Bau-Infrastruktur genutzt werden. Bis Ende August – laut Verdion – soll die Zufahrt über die alte Landstraße am Rand des Verdion-Geländes über das Bima-Gelände zum Golfplatz führen. An der neuen Einfahrt gibt es ein solarbetriebenes Tor und eine Nummernschilderkennung für Besucher. Mitglieder können mit einem Sicherheits-Token das Tor öffnen“, erklärt der Präsident des Golfclubs Heinz-Willi Stefes.