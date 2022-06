Musik in Niederkrüchten : Christian Wilke ist neuer Chorleiter bei Joyful Voices

Niederkrüchten Nach nur einem Probedirigat haben sich Wilke und der Chor auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Als neuer Chorleiter wird er das Repertoire erweitern.

Und auch der Chor wusste sofort, dass Wilke der richtige für die Joyful Voices ist: „Du wirst es an unseren Gesichtern gesehen haben. Wir haben es an deinem Gesicht gesehen“, hörte er als Reaktion auf den Abend. Und so kamen sie gleich nach dem Probedirigat zusammen, die Joyful Voices und Christian Wilke. „Die Sänger benehmen sich, als würde ich ihnen jede Probe zum Geschenk machen,“ beschreibt Wilke das gute Band, das schon nach kurzer Zeit zwischen den Sängern und ihm besteht. „Ich halte den Chor für sehr gut. Die Menschen widmen sich mit großer Wonne ihrem Hobby. Da bin ich gerne Leiter.“ Das klingt doch wie der Beginn einer großen und Erfolg versprechenden Liebesgeschichte. In Abstimmung mit dem Vorstand und dem Chor, so Wilke, habe er angefangen, das Repertoire des Gospelchores zu verändern. „Rock- und Popmusik kommen hinzu, Kirchenliteratur wie Werke von John Rutter, natürlich auch weiter Gospel.“

Die Joyful Voices haben mit dem 41-Jährigen in Oedt aufgewachsenen Christian Wilke einen sehr erfahrenen Chorleiter vor sich. Die Liste der Chöre, die er seit 16 Jahren leitet oder geleitet hat, ist lang. Einige Beispiele: Seit 2006 steht er dem Liederbund 1886 Schelsen vor, seit 2019 leitet er „seinen“ Chor, in dem er seit Urzeiten mitsingt: den Männergesangsverein Vinkrath. Der Frauenchor in Oedt wird ebenso von ihm dirigiert wie der Frauenchor der Polizei im Kreis Viersen. Für Wilke, der mit Klavierstunden und einem guten Musikunterricht aufgewachsen ist, war schon mit 15 Jahren klar, dass er die Musik zu seinem Beruf machen würde. „Ich wollte Musikpädagoge werden.“ Das Ziel erreichte er nach einem Studium an der Folkwang-Hochschule in Essen. „Ein sensationell gutes Studium“ sei das gewesen, schwärmt Wilke, in dem ihm viele Möglichkeiten geboten worden seien, sich zu erproben. Zu seinem Instrument, dem Klavier, kamen der Gesangsunterricht, das Saxophonspielen und das Studium der Chorleitung hinzu. 2007 schloss er sein Studium mit dem Diplom ab. Christian Wilke sagt: „Es ist ein großes Vergnügen, mit Menschen zu arbeiten, die genauso viel Vergnügen haben an Musik wie ich, die die Magie der Musik spüren. Das ist mein Ding.“