DIe Bäderfrage in Niederkrüchten Politik schlägt Initiativkreis statt Freibad-Beirat vor

Das sieht Matthias Berg ebenso. Er ist bereits dabei, Interessenten unter Nachbarn und dem DLRG anzusprechen. Dabei gehe es auch um die Ausgestaltung und Begleitung des Betriebs. Am 18. Juni endet auch die Frist für die Teilnahmeanträge für Architektur- und Ingenieurleistungen. Die Verwaltung, so hieß es am Montag im Rathaus, wird in der Sitzung am Abend noch nichts zur Zahl der Teilnahmeanträge sagen. Der nächste Haupt- und Finanzausschuss wäre erst am 3. September, doch vorher am 2. Juli kommt noch der Rat zusammen.