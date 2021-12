Für Kinder und Jugendliche in Niederkrüchten : Jung hilft Alt bei der Taschengeldbörse

Für Kinder und Jugendliche in Niederkrüchten

Niederkrüchten Treff 13 und Senioren- und Pflegeberatung der Gemeinde vermitteln Jugendlichen ab 14 Jahren kleine Jobs in der Nachbarschaft, so dass sie sich etwas dazuverdienen können.

(hb) Manchmal liegen Problem und Lösung ganz nah beieinander: Ältere Menschen suchen oft Hilfe zum Beispiel im Umgang mit dem Smartphone oder bei kleineren Arbeiten im Garten. Jugendliche hingegen suchen nach Möglichkeiten, sich etwas hinzuzuverdienen. In Niederkrüchten gibt es nun eine Plattform, die beide zusammenbringt: Die Taschengeldbörse bietet Jugendlichen ab 14 Jahren ab sofort die Möglichkeit, sich zum Beispiel durch einmalige Botengänge oder leichte Gartenarbeiten ein Taschengeld zu verdienen. Sie können sich hierfür beim Treff13 in Elmpt oder bei der mobilen Jugendarbeit anmelden.

Ältere, die diese Hilfe in Anspruch nehmen wollen, kontaktieren einfach die Senioren- und Pflegeberatung der Gemeinde Niederkrüchten. So stärkt die Taschengeldbörse die Nachbarschaft, schafft Begegnungen und bringt dabei Generationen zusammen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Der Austausch und das Zusammenbringen von Jugendlichen und Senioren erfolgt entsprechend der geltenden Coronaschutzverordnung. Je nach aktuellem Infektionsgeschehen können auch nur Hilfen vermittelt werden, die im Freien stattfinden.