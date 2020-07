Bäderfrage in Niederkrüchten : Freibad-Freunde fordern Sanierung sofort

Niederkrüchten Am Donnerstag kamen über 40 Freibad-Freunde zur ersten Mahnwache vor das seit 2018 geschlossene Bad. Die Initiatoren wollen donnerstags weitere Mahnwachen in Niederkrüchten folgen lassen.

Das Freibad in Niederkrüchten ist seit dem Sommer 2018 geschlossen. Es hätten 185.000 Euro in Reparaturen investiert werden müssen. Das Freibad aus dem Jahr 1967 verfügt über ein 50-Meter-Becken mit acht Bahnen und 1500 Quadratmeter Wasseroberfläche. Die Liegewiese ist 7500 Quadratmeter groß. Eine Petition zur Sanierung des Freibades wurde im Jahr 2018 von 6000 Unterstützern unterschrieben.

In den Redebeiträgen aus dem Publikum kam immer wieder viel Frust zum Vorschein. Drei Jahre sei diskutiert worden, die Zeit sei dahin gegangen und nichts sei passiert. Und allen Beteiligten war klar, dass in den nächsten drei Monaten bis zur Kommunalwahl nichts beschlossen werde. Anders als die Mehrheit im Gemeinderat wollen die Freibad-Freunde eine schnelle, vorgezogene Sanierung, unabhängig von den Planungen für ein interkommunales Hallenbad der Gemeinden Niederkrüchten und Brüggen.

Im Mai hatte Dirk Zilz mit einem offenen Brief an die Rats-Parteien abgefragt, wie ihre Position in der Bäderfrage sei. Unterstützer der Freibad-Initiative waren in der Ratssitzung im Dezember dabei, als die Bäderfrage anstand. Bei der Mahnwache dagegen wurde der Eindruck erweckt, die Bevölkerung sei in Sachen Freibad nicht informiert worden.

Am 11. Dezember beschloss der Gemeinderat mit großer Mehrheit, die Verwaltung zu beauftragen, gemeinsam mit der Gemeinde Brüggen ein interkommunales Hallenbad mit einem maximalen jährlichen Zuschuss von einer Million (500.000 Euro je Kommune) an einem geeigneten Standort von einem Fachplaner prüfen zu lassen. Als Standort ist das Brimges-Gelände angedacht. Im Mai sollten dem Rat Zahlen vorgelegt werden. Durch einen Wechsel des Planers und durch die Corona-Krise konnte dieses Datum nicht eingehalten werden. Der Beschluss sieht auch die Gründung einer gemeinsamen Betreibergesellschaft vor, in die das zu sanierende Freibad Niederkrüchten organisatorisch eingebracht werden soll. Die Sanierung des Freibades Niederkrüchten am bisherigen Standort soll ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde Brüggen erfolgen. Im Haushalt 2020 stehen im Planungszeitraum bis 2023 annähernd acht Millionen Euro für eine Bäderinvestition bereit. In diesem Jahr fallen wohl lediglich Planungskosten an. Die Finanzierung der Bäderinvestition dürfte ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgen.