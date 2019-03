wechsel in Niederkrüchten: Neuer Regionalmanager hat neue Ideen

Am neuen Schreibtisch in Niederkrüchten: Sebastian Moritz ist seit 1. Februar Regionalmanager der Vital.NRW-Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein. Foto: Birgit Sroka

Grenzland Sebastian Moritz ist Nachfolger von Alexandra Lenz bei Vital.NRW. Er will Bürger etwa beim Thema Leerstand beteiligen.

Ein neues Gesicht in der Gemeindeverwaltung in Niederkrüchten: Sebastian Moritz ist der neue Regionalmanager.

Der gebürtige Kölner (37) ist studierter Geograph. Er beschäftigte sich unter anderem mit Regionalentwicklung und -management. Hauptsächlich arbeitete er seit seinem Abschluss an Universitäten und geographischen Instituten. Anschließend forschte und lehrte Moritz in Bochum an der Ruhruniversität. Seine Doktorarbeit schrieb er zur Resilienz (Anpassung und Widerstandsfähigkeit). „Es geht darum, wie es Regionen schaffen, mit dem Wandel umzugehen. Ich fand es ganz spannend, wie man das nun grenzübergreifend hinbekommt“, erklärt er. Deshalb wollte er nach seiner Unizeit nun praktisch in der Regionalentwicklung arbeiten. „Das war ein reizvoller Gedanke, aber auch Überzeugungsarbeit war nötig“, so Sebastian Moritz.