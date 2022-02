Bäderfrage in Niederkrüchten : Sondersitzung für Bürgerbegehren

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Start Freibadsanierung“ (v.l.) Björn-Carsten Schultheis, Guido Buschhüter und Justyna Sieben haben ein Gegengutachten zur Verwaltungsvorlage erstellen lassen. Foto: Bürgerbegehren

Niederkrüchten Am Dienstag hat der Rat den Punkt Bürgerbegehren von der Tagesordnung genommen. Das Thema soll am 22. Februar in einer Sondersitzung behandelt werden. Der Grund ist eine zweite juristische Stellungnahme. Was diese enthält.