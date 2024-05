Kinder in Niederkrüchten Neue Kita kann in Niederkrüchten gebaut werden

Das Bundesgesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter vom Oktober 2021 führt den individuellen Rechtsanspruch eines Kindes auf Förderung in einer Tageseinrichtung ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Klassenstufe ein. Dieser Anspruch tritt mit Beginn des Schuljahrs 2026/2027 in Kraft. Die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt besuchen insgesamt 310 Kinder. An der Schule gibt es 150 Betreuungsplätze OGS und 80 Betreuungsplätze Verlässliche Schule. Damit kommt die Schule in Elmpt auf eine Betreuungsquote von 74,19 Prozent. Die Schule am Lütterbach in Niederkrüchten hat bei 273 Schülern 125 OGS-Plätze und 60 Plätze Verlässliche Schule. Damit kommt sie auf eine Quote von 67,77 Prozent. Bund und Land gehen von einer Betreuungsquote von 75 Prozent aus. Beide Grundschulen haben damit bereits hohe Quoten erreicht, stellt die Verwaltung zufrieden fest. Auf der anderer Seite rechnet sie aber damit, dass die Betreuungsbedarfe über die vom Bund und Land angenommene Quote hinausgehen werden. Zudem fehle es dabei noch an einer klaren Richtlinie zur Umsetzung des Ganztagsanspruchs, insbesondere zu den verpflichtenden Betreuungsumfängen und zu den finanziellen Rahmenbedingungen.