Die Bäderfrage in Niederkrüchten : Noch ein weiteres Gutachten im Fall Bürgerbegehren Freibad

Niederkrüchten Am 22. Februar geht es in einer Sondersitzung des Gemeinderates Niederkrüchten um das erste Bürgerbegehren zur Sanierung des Freibades. Die Verwaltung schlägt dem Rat vor, das Bürgerbegehren als unzulässig abzulehnen.

In der Sondersitzung des Gemeinderates in Niederkrüchten am Dienstag geht es um das Bürgerbegehren zur Freibadsanierung. Die Verwaltung sieht in der Beschlussvorlage dazu vor: „Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten stellt die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens ‚Start Freibadsanierung Am Kamp‘ fest.“ Am Montag haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens eine weitere juristische Stellungnahme allen Ratsvertretern zukommen lassen, in dem das Rechtsgutachten der Gemeinde zurückgewiesen und die behauptete Fehlerhaftigkeit der Begründung als nicht erkennbar bezeichnet wird. Die Kanzlei Meisterernst, Düsing und Manstetten in Münster hat für die Initiatoren des Bürgerbegehrens, Justyna Sieben, Guido Buschhüter und Björn-Carsten Schultheis damit ein zweites Gegengutachten erstellt. Sie gehen auf das Kölner Gutachten ein, welches das Bürgerbegehren für unzulässig hält, weil die Begründung fehlerhaft sei. Dazu heißt es jetzt: „Tatsächlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein Bürgerbegehren, das sich gegen eine Entscheidung des Rates wendet, die gegenläufigen Motive des Rates wiedergeben muss.“ Das Bürgerbegehren müsse eine Begründung enthalten und das tue es. Der Wortlaut des Gesetzes stelle keine Anforderungen an die Begründung auf. Bereits das spreche für einen weiten Gestaltungsspielraum der Initiatoren eines Bürgerbegehrens. Das Oberverwaltungsgericht NRW habe in keinem Urteil bisher beanstandet, dass der Ratsbeschluss in der Begründung nicht erwähnt wurde. Zusammengefasst ergebe sich, dass sowohl der Wortlaut, als auch die Systematik des Gesetzes wie auch die Entstehungsgeschichte und die bisherige Rechtssprechung des OVG gegen die Auffassung der ersten gutachterlichen Stellungnahme sprächen.