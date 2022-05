Hilfsangebote in Niederkrüchten : Verzögerte Sprachentwicklung

Niederkrüchten Logopädin Carolin Sandner beobachtet bei Kindern viele negative Folgen der Corona-Pandemie. Bei vielen ist ihre sprachliche Entwicklung verzögert.

(hb) Carolin Sandner ist seit 2003 Logopädin, seit 2018 veröffentlicht sie Lyrik, jetzt ist noch das Coaching dazugekommen. Sie liebt es, sich fortzubilden und Neues auszuprobieren. „Stillstand ist der Tod“, sagt sich über sich. In der vergangenen Woche eröffnete sie in der logopädischen Praxis Sprachraum an der Schillerstraße 12 in Elmpt eine Coaching-Praxis.

Das heißt nicht, dass die 47-Jährige die Logopädie an den Nagel hängt. Denn gerade in der Corona-Pandemie erlebten die Logopäden einen Ansturm, erzählt Sandner. Die Schließung von Kitas und Schulen habe die Entwicklung der Kinder verzögert. In ihrer Praxis beobachtet Sandner, dass das Aggressionspotenzial der Kinder zugenommen habe. Besonders eklatant sei aber die sprachliche Entwicklung betroffen. Sie erlebt im „Sprachraum“ immer wieder drei- und vierjährige Kinder, die unverständlich sprechen. Manche Kleinkinder seien anfangs erst gar nicht zu verstehen. Dass viele Kinder „late talker“ seien, also spät anfangen zu sprechen, sei der Pandemie geschuldet. Allgemein lasse bei Kindern die Konzentration nach und die Aufmerksamkeitsspanne sei kürzer geworden. „Die Kinder können hier in der Praxis nicht lange am Tisch sitzen“, so Sandner. Viele Kinder machen nicht mehr mit und haben Schwierigkeiten, sich auf eine Person zu fixieren. Carolin Sandner, die auf eine Berufspraxis von fast 20 Jahren zurückschauen kann, findet die aktuellen Zustände bei Kindern erschreckend. Den Kindern müsse geholfen werden, die Folgen der Pandemie zu überwinden.