Die Bäderfrage in Niederkrüchten Können Bürger beim Freibad mitbestimmen?

Bisher sieht das weitere Vorgehen der Verwaltung so aus: Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs (1. Stufe des Verfahrens) können sich alle interessierten Unternehmen um Teilnahme an der anschließenden Angebots- und Verhandlungsphase (2. Stufe des Verfahrens) bewerben. In der ersten Stufe des Verfahrens werden Referenzen über vergleichbare Ingenieurleistungen in den letzten drei Jahren sowie die personelle und finanzielle Leistungsfähigkeit der Büros abgefragt und über eine Wertungsmatrix ausgewertet. Je Los werden mindestens die drei punktbesten und höchstens die fünf punktbesten Bewerber zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren ausgewählt. Ist ein Bewerber für ein Los zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren ausgewählt worden, darf er für alle Lose ein Angebot abgeben. Die Verwaltung will zunächst nur die Leistungen zu den Leistungsphasen 1 (Grundlagenermittlung) und 2 (Vorplanung) der HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) beauftragen. Die weiteren Leistungsphasen werden zu einem späteren Zeitpunkt beauftragt. Als Berechnungsgrundlage zur Ermittlung der Honorarangebote wurde ein Kostenrahmen von 5,14 Millionen Euro ohne Umsatzsteuer veranschlagt. Die Aufforderung zur Angebotsabgabe der ermittelten Büros wird am 26. Juli erfolgen. Die Frist, die indikativen Angebote (unverbindliches erstes Angebot) einzureichen, endet am 29. August. In der 38. und 39. Kalenderwoche (16. bis 27. September) sollen die Verhandlungsgespräche mit den Bietern durchgeführt werden. Nach Abschluss der Gespräche räumt die Verwaltung den Büros die Möglichkeit ein, die Angebote zu überarbeiten und die finalen Angebote bis zur 42. Kalenderwoche (Mitte Oktober) einzureichen. Die endgültige Auftragserteilung ist für November geplant.