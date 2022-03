Bäderfrage in Niederkrüchten : Nur eine Minderheit stimmt für einen Ratsbürgerentscheid

Bäderfrage in Niederkrüchten

Niederkrüchten Nachdem das erste Bürgerbegehren für die Sanierung des Freibades vom Rat aus formalen Gründen abgelehnt wurde, scheiterten die Grünen ebenfalls mit ihrem Antrag für einen Ratsbürgerentscheid.

Direkt in der Nacht nach dem Ratsbeschluss am 22. Februar, das Bürgerbegehren für unzulässig zu erklären, stellte die Grünen-Fraktion den Antrag für einen Ratsbürgerentscheid „Soll das Freibad am Kamp saniert werden (Technik und Becken)?“ Die Grünen argumentieren mit dem Bürgerwillen: „Die Deutlichkeit, mit der ein Bürgerentscheid gewünscht wird, ist unzweifelhaft zum einen durch die über 2500 Unterschriften und zum anderen durch zwei weitere Begehren klar.“ Es sei Aufgabe des Rates, dies zu ermöglichen und die Situation damit auf eine Weise zu klären, die von allen Beteiligten akzeptiert werden könne. „Höchstbedauerlich ist festzustellen, dass die Hürden für ein solches ursprünglich zur Stärkung direkter Demokratie gedachtes Mittel derart hoch sind, dass sie ohne kostspielige Rechtsbeistände nicht nur aufseiten der Laien der Initiatoren, sondern auch aufseiten der Fachleute der Verwaltung nicht zu bewältigen sind.“ Vor der Abstimmung warb Grünen-Fraktionsvorsitzende Anja Degenhardt dafür, das Verfahren mit einem Ratsbürgerentscheid rechtssicher zu machen.