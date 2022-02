Schulen in Niederkrüchten : Neues Klettergerüst für Schule am Lütterbach

Niederkrüchten Die Grundschule ist 2020 vom alten Standort an der Dr.-Lindemann-Straße zum Oberkrüchtener Weg umgezogen. Am neuen Standort hat die Gemeinde den Schulhof erneuert. Dazu wurden Fördermittel vom Land genutzt.

Seit einigen Monaten erneuert die Gemeinde Niederkrüchten den Schulhof der Schule am Lütterbach. Die Mädchen und Jungen der Grundschule, die 2020 zum Oberkrüchtener Weg umgezogen ist, dürfen sich unter anderem über ein neues Klettergerüst mit Rutsche, Brücke und weiteren Klettermöglichkeiten freuen. Bei der Umsetzung dieser und weiterer Maßnahmen an den Niederkrüchtener Schulen nutzt die Gemeindeverwaltung Landesmittel aus dem Förderprogramm „Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“. Alleine in Maßnahmen auf dem Gelände der Schule am Lütterbach fließen rund 45.000 Euro aus Landesmitteln.