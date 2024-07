Freizeit in Niederkrüchten Benefiz-Hutkonzert am Lütterbeach für Hospiz in Dülken

„Die Veranstaltung beginnt am Nachmittag. Ich möchte ein paar Worte an die Besucher richten, danach wird meine Frau Claudia etwas zum Dülkener Hospiz sagen“, informiert Initiator David Galisteo (47). Es geht um das Benefizkonzert für Haus Franz am Sonntag ab 15.30 Uhr am Lütterbeach. Im Anschluss an die Begrüßung solle es, hoffentlich begleitet von angenehmen Temperaturen und Sonnenschein, auch schon zügig mit dem musikalischen Programm losgehen: Udo Gröbbels verspricht mit englischen Covern und Eigenkompositionen humorvolle und satirische Unterhaltung, Charles Ingalls heizt den Zuschauern mit Songs über „die Liebe, die Zeit, den Rausch und den Suff“ ein, und Timo Brauers ist als Hauptact mit akustischer Popmusik am Start. Jeder der Künstler werde zwischen 30 und 45 Minuten auf der Bühne stehen, so Galisteo. Zwischen den Darbietungen seien Pausen von je etwa einer halben Stunde geplant, in denen die Gäste sich mit Speisen und Getränken für den nächsten Auftritt stärken könnten.