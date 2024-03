Frühjahrskonzert in Niederkrüchten Das Publikum liebt es tierisch wild - Ensemble Frei-Weg begeistert

Es waren beschwingte Bilder von Elefanten, Tigern, Affen oder einem Krokodil und einem undurchdringlichen Dschungel, die 40 Musikerinnen und Musiker mit ihren Blasinstrumenten in die Köpfe der Gäste hineinspielten. „Tierisch wild“ ging es in der Begegnungsstätte Niederkrüchten zu. Der Instrumentalverein „Frei-Weg“ Oberkrüchten e.V. hatte zum Frühjahrskonzert eingeladen. Immer steht dieser musikalische Jahreshöhepunkt unter einem Motto. Märchen, Gestirne, Helden und Bösewichte wurden bereits musikalisch beleuchtet, nun also die Tierwelt.

Unter der Leitung von Dirigent Ton van Buggenum präsentierten die 40 Bläserinnen und Bläser eine ausgewogene Mischung. Unter diesem Motto erwartbare Stücke wie „Music from Jurassic Park“ oder „The Lion King“ standen auf dem Programm. Aber sie spielten auch das weniger Bekannte. Mit der dreiteiligen Konzertouvertüre „The Hounds of Spring“ des amerikanischen Komponisten Alfred Reed von 1980 eröffneten sie das Konzert. Das Stück basiert auf einem 160 Jahre alten Gedicht von Swinburne – Ensemblemitglied Maria Richterich zitierte es. Schon hier bewies das Orchester, wie souverän es sich zwischen den leisen, lyrischen und den überschwänglichen Stellen bewegt.

Mit ihrer abwechslungsreichen Moderation gab Maria Richterich dem Publikum interessante Informationen zu den Stücken. Der flotte „Tuba Tiger Rag“ von Harry deCosta gab dem größten Blasinstrument, der Tuba, und seinem Spieler, Oliver von Chamier, eine beeindruckende Sonderrolle. In der „Drosselpolka“ stand das kleinste Instrument im Vordergrund: die Piccoloflöte, gespielt von Elisabeth Schnitzler.

„Spielt frei weg heraus“, soll, so van Buggenum, einer der ersten Dirigenten des Ensembles ihnen zugerufen haben. Der Ruf wurde Programm und Name des Instrumentalvereins. Er feiert in diesem Jahr 75-Jubiläum, die Ensemblemitglieder luden schon jetzt für den 7. und 8. September zu Festkonzerten ein.

Ein Ensemble ist nichts ohne seinen Nachwuchs. Im Instrumentalensemble „Frei-weg“ sind das die „Newcomers“. Ihnen (mit Unterstützung der Altvorderen) gehörten die ersten Minuten nach der Pause. Unter Leitung von Sandra van der Elst spielten sie „The Lion King“ und den flotten „Crocodile Rock“. Das Publikum war begeistert, forderte – mitten im Konzert – eine Zugabe und bekam sie mit „The Lion sleeps tonight“.

Mit einem spritzigen und mitreißenden Arrangement des japanischen Komponisten Naohiro Iwai, der „Jungle Fantasy“ endete das Konzert. Aber ohne Zugabe ließen die Gäste auch „frei-weg“ nicht gehen.