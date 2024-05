Schulen in Nettetal Kinder spielerisch für Klima und Umweltschutz sensibilisieren

„Gemeinsam stark für unsere Erde“: Unter diesem Motto fanden jetzt die Projekttage an der Schule am Königsbach statt. Jeden Morgen begannen die Schüler und Schülerinnen der KGS Kaldenkirchen und Leuth mit dem gemeinsamen Singen von Umweltschutzliedern auf dem Schulhof. Danach liefen die Kinder hoch motiviert in die unterschiedlichen Projektgruppen. Im Angebot waren beispielsweise einen Kistengarten bauen, Kunst aus gesammeltem Müll herstellen, die sinnvolle Verwendung von Essensresten, Herstellung von ökologischem Waschmittel aus Efeu und von Schokocreme ohne Palmöl. Außerdem wurde ein Mini-Musical zum Thema Umweltschutz eifrig einstudiert und die Klimareporter der Jahrgangsstufen 1 und 2 waren überall im Schulgebäude unterwegs, aus ihren Ergebnissen wurde ein eindrucksvoller Film zusammengeschnitten. Schulleiterin Eva Kaphengst erklärt: „Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein wichtiges Leitbild unserer Schule. Wir haben in den letzten beiden Jahren an beiden Standorten einen Schulgarten eingerichtet, in dem die Kinder viele schöne und wichtige Erfahrungen zum Thema Natur, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sammeln können. Aber nicht nur in der Schule, sondern auch bei regelmäßigen Ausflügen zum Naturschutzhof, in den Wald, zum Imker und zum Apfelbauern lernen die Kinder unserer Schule vieles über die Wichtigkeit der Erhaltung unserer Natur.“