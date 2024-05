Gesundheit und Pflege in Nettetal Pflegetrainer des Krankenhauses unterstützen pflegende Angehörige

Zudem haben die Pflegetrainer des Hauses das Angebot für pflegende Angehörige um einen Workshop für Bewegungsförderung nach dem VIV-Arte-Pflegekonzept (VAP) erweitert. Wie das Städtische Krankenhaus dazu weiter mitteilt, lernen dabei Teilnehmer von dem ausgebildeten VAP-Trainer Matthias Wierzchowski, wie sie eine zu pflegende Person natürlich und schmerzfrei in physiologischer Bewegung unterstützten können. Das Pflegekonzept sei sehr praxisorientiert und sorge auf beiden Seiten für positive Effekte: Die zu pflegende Person werde in ihrer Selbständigkeit in Alltagshandlungen gefördert und unterstützt, um mehr Lebensqualität zu erlangen.