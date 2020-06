Corona im Kreis Viersen : Coronavirus: In ganz Viersen nur noch ein Infizierter

Im Kreis Viersen waren am Sonntag 24 Personen mit Sars-CoV-2 infiziert. Foto: dpa/Christian Charisius

Kreis Viersen Die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Personen ist am Wochenende weiter gesunken. Zwar wurde dem Kreis Viersen am Samstag eine weitere Person gemeldet, die mit dem Coronavirus infiziert ist.

Allerdings sind deutlich mehr Menschen zwischenzeitlich genesen. Damit gibt es aktuell 24 bestätigte Infizierte im Kreisgebiet. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden 714 Fälle bekannt. 654 Menschen sind zwischenzeitlich genesen, 36 verstorben. Nach Angaben des Kreises befinden sich 21 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Kreis eine Neuinfektion je 100.000 Einwohner. Sollte die Zahl auf 50 ansteigen, könnten die Lockerungen wieder eingeschränkt werden.