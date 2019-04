Kochprojekt in Viersen : Neue Küche für das Blaue Haus

Kochprojekt in Viersen

Viersen Ob Mittagstisch oder Kochprojekt: Die Küche spielt eine wichtige Rolle in der Kinder- und Jugendeinrichtung. Für knapp 13.000 Euro konnte jetzt eine neue eingebaut werden. Das ging nicht ohne etwas Glück.

Jan Vander richtet seinen Blick auf die knapp sechs Meter lange graue Küchenfront mit der separaten Inselarbeitsfläche, an der von drei Seiten hantiert werden kann. „Gefördert durch die Glücksspirale“, verkündet ein kleiner roter Aufkleber auf der grauen Küchenschranktür. „Wenn wir diese Unterstützung nicht gehabt hätten, dann hätten wir die neue Küche nicht anschaffen können“, sagt der stellvertretende Fachbereichsleiter Soziale Dienste der Diakonie Krefeld und Viersen. „Die Küche kostete knapp 13.000 Euro, von denen die Glückspirale mehr als 10.000 Euro übernahm. Der Rest wurde über die Diakonie finanziert“, ergänzt Vander. Eine neue Küche war in der Kinder- und Jugendeinrichtung „Blaues Haus“ dringend nötig gewesen. Die alte und bedeutend kleinere Version war in die Jahre gekommen.