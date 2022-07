Auf Nikolausplatz in Brüggen : In den Ferien werden Kinder freitags zu Trödlern

In den Ferien werden Kinder freitags zu Trödlern

Auf Nikolausplatz in Brüggen

Erst sieben Jahre alt, aber schon Geschäftsmann: Erik bot an seinem Stand unter anderem CDs und Gesellschaftsspiele an. Foto: Birgit Sroka

Brüggen Die Mütter schauen meist aus dem Hintergrund zu, wenn der Nachwuchs Geschäfte macht. In den Sommerferien hat er noch mehrmals Gelegenheit, das Taschengeld aufzustocken. Ein Besuch bei den jungen Händlern.

(bigi) In den Sommerferien können Kinder in der Brüggener Fußgängerzone freitags von 14 bis 17 Uhr Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Figuren und vieles mehr beim Kindertrödel anbieten. Organisiert hat das der Werbering Brüggen. Erik (7), zum Beispiel, bot jetzt CDs mit Geschichten, Musik und Hörbüchern an. Auch Gesellschaftsspiele für ältere Kinder und jung gebliebene Erwachsene hatte er dabei, teils stammten sie auch von seinem großen Bruder. „Meine Eltern sagen immer, ich soll zuerst aufräumen oder Sachen weggeben, bevor ich etwas Neues bekomme. Ich habe gerade für etwas Geld ausgegeben und da möchte ich wieder ein wenig Geld ansparen“, erklärte Erik.