An der Lüttelforster Straße in Brüggen : Radfahrerin beim Zusammenstoß mit Auto verletzt

Die schwer verletzte Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Brüggen Beim Zusammenstoß mit einem Auto wird eine Radfahrerin am Montag auf der Lüttelbrachter Straße so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Gegen 15.45 Uhr war eine 49-jährige Brüggenerin mit ihrem Auto auf der Lüttelbrachter Straße unterwegs in Richtung Born. Aus einem Feldweg kam von rechts eine 41-jährige Radfahrerin aus Brüggen, die nach links auf die Lüttelbrachter Straße abbiegen wollte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, habe die Radfahrerin nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen das herannahende Auto nicht wahrgenommen. Sie trug in einem Ohr einen Kopfhörer.

(hb)