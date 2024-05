Schützenfest in Bracht Mehrere Schützenkönige feiern zusammen

Am Donnerstag, 9. Mai, zu Christi-Himmelfahrt und Vatertag, beginnt der Klompenball um 14 Uhr, wenn ein großes Kommen und Gehen der Gäste herrscht. Es spielen die Musikvereine und die Band „Saturn“. Am Freitag, 10. Mai, ist nach den Ehrungen (19 Uhr) nach 22 Uhr am Nordwall-Park der große Zapfenstreich mit Totengedenken. Samstag, 11. Mai, ist das große Euregio-Schützenfest von Niederländern und Deutschen mit Vogelschuss zur Ermittlung des Euregio-Schützenkönigs. Um 17 Uhr zieht der grosse Euregio-Festumzug zu Ehren des neuen Euregio-Regenten mit Vorbeimarsch. Um 20 Uhr beginnt der Euregio-Schützenball mit der Proklamation des neuen Euregio-Schützenkönigs. Sonntag, 12. Mai, ist zum Bezirksschützenfest der Vogelschuss des Bezirksschülerprinzen (11.30 Uhr), Bezirksbambiniprinzen (12 Uhr) und des Bezirksschülerprinzen (13 Uhr). Um 14 Uhr wird der neue Bezirkskönig ermittelt. Es schließt sich der große Festumzug mit Parade (15.30 Uhr) zu Ehren des scheidenden Bezirkskönig an. Ab 17 Uhr werden alle neuen Majestäten proklamiert, danach startet der Dämmerschoppen mit DJ „Puzzles Music and Lights“. Montag, 13. Mai, um 18 Uhr beginnt die Parade. Den krönenden Abschluss bildet der Königs-Gala-Ball zu Ehren des Brachter Königshauses mit der Musikband „Teamwork“.