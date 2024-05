Sport in der Gemeinde Brüggen Tänzer von „Flashlight“ tragen sich ins Goldene Buch ein

16 Mitglieder des ersten Dart Club Lobberich, der in Brüggen trainiert, wurden für ihren Aufstieg in die Bezirksliga ausgezeichnet. Die Sportschützenmannschaft der St. Petrus und St. Sebastianus-Bruderschaft Lüttelbracht belegten Platz zwei bei der deutschen Meisterschaft. Die Bogenschützen der Schießgruppe erreichten erste bis dritte Plätze in der Bezirksmeisterschaft. Die Sportschützen Luftgewehr des Borner Vereins Gut Schuss belegten erste bis dritte Plätze in den Kreis- und Bezirksmeisterschaften.