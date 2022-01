Gelebte Solidarität in Brüggen : Bruderschaft unterstützt Flutopfer

Brüggen Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Opfer der Flutkatastrophe an Ahr und Erft reißt nicht ab. Jetzt hat die St. Petri-Bruderschaft Oebel-Gelagweg 2500 Euro nach Iversheim an der Erft gebracht.

leisteten Schützenhilfe bei ihrer Versammlung für die Flutopfer in Iversheim an der Erft, als über eine Hutsammlung 418 Euro gespendet wurden. Aus der Bruderschaftskasse wurde der Betrag auf 1000 Euro aufgestockt. Weitere 1500 Euro wurden aus den Umsätzen des Vereinsheimes beigesteuert. Da der DRK-Ortsverein Brüggen nach der Flut in Iversheim (Stadtteil von Bad Münstereifel) unterstützte, entschlossen sich die Bruderschaftler, ebenfalls diesen Ort finanziell zu unterstützen. Letztendlich stolze 2500 Euro übergaben sie jetzt in Iversheim den Verantwortlichen Helmut Ruß und Lutz Untermann, beide vom Dorfverschönerungsverein in Iversheim. Nach der Übergabe wurden dem Oebeler Bruderschaftsvorsitzenden Bernd Riedel und dem Ehrenbrudermeister Helmut Schroers bei einem Rundgang durch den Ort Iversheim die immensen Schäden, die diese Flut angerichtet hatte, gezeigt. Die St. Petri-Bruderschaft will auch weiter in regelmäßigen Abständen die Flutopfer finanziell unterstützen. off