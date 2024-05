AOK Grundschultour mit Borussia Mönchengladbach Mit Ex-Borussenspielern trainieren

In drei Gruppen kamen die 100 Kinder in der Burggemeindehalle zum Zuge. „Der Kontakt zu unserer Grundschultour wurde hergestellt, weil ich Vater eines Kindes an dieser Schule bin. Die Schule hat sich dann beworben“, sagt der Brüggener Philip Zimmermann, Leiter des AOK-Hauses in Mönchengladbach. Er stellte heraus: „Wir wollen die Kinder in Bewegung bringen.“ Witeczek erzählte: „Wir kämpfen dabei gegen Windmühlen. Die Sportlichkeit und Koordination geht bei den Kindern immer mehr verloren. Die Defizite werden größer, weil diese heute durch alles Mögliche abgelenkt werden.“ Dazu kommt, dass die Eltern berufstätig sind und wenig Zeit für ihre Kids haben. Witeczek: „Wir zeigen den Kindern, dass Sport Spaß machen kann. Wenn wir am Ende ein bis zwei Kinder zum Sport bringen, ist das sehr viel.“