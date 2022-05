Wirtschaftsförderung lädt Unternehmer ein : In Brüggen startet eine neue Veranstaltung

Dieter Könnes moderiert die neue Veranstaltung „Ptch und Pizza“ in Brüggen. Foto: Könnes

Brüggen Das Motto der Reihe heißt „Pitch und Pizza“. Sie richtet sich an Unternehmer in Brüggen und dient dem Informationsaustausch. Worum es bei der Premiere am 6. Juli gehen soll.

Die Wirtschaftsförderung der Gemeindeverwaltung Brüggen plant ein neues Veranstaltungsformat für alle Unternehmer im Gemeindegebiet. Für Mittwoch, 6. Juli, ab 18 Uhr, ist die Premiere geplant für „Pitch & Pizza“; Treffpunkt ist der Innenhof auf Burg Brüggen, inhaltlicher Schwerpunkt der Fachkräftemangel. Dieter Könnes, bekannt als langjähriger WDR-Moderator und jetzt neben Steffen Hallaschka das Gesicht von „SternTV“, wird in das Thema einführen und die Diskussion moderieren.

Was hinter dem Termin steckt, erläutert Wirtschaftsförderer Guido Schmidt: „Unter einem Pitch versteht man im Geschäftsenglisch eine aussagekräftige, kurze Vorstellung einer Geschäftsidee.“ Auf diese Weise könne man schnell einen kurzen, leicht verständlichen und prägnanten Überblick über ein Thema geben.

Die Themen für „Pitch & Pizza“ orientieren sich an den Wünschen der Unternehmer. Neben aktuellen Themen sollen zukünftig auch neue Firmen in Brüggen eine Bühne bekommen, sich und ihre Geschäftsidee vorzustellen.

Nach dem Anriss des Themas ist laut Schmidt eine Diskussion geplant. Dabei soll auch überlegt werden, wie man Themen gemeinsam angehen kann. Wichtig sei der gegenseitige Austausch. Einen Dresscode gibt es nicht: Anzugträger sind ebenso willkommen wie Jeansträger. Die Wirtschaftsförderung hat zwei Veranstaltungen im Jahr geplant – unter der Voraussetzung, dass es Zuspruch gibt.

Info Eine vorherige Anmeldung ist notwendig per E-Mail an: Daniela.Erkens@brueggen.de oder Guido.Schmidt@brueggen.de.

(busch-)