Senioren im Kreis Viersen Neue Eindrücke für das Leben im Alter

Raus aus dem Stress geht ein Coaching für ältere Menschen am Dienstag, 15 Uhr, im Haus Mesterom. Ab 17 Uhr wird in der Burggemeindehalle Frauenfitness Ü60 trainiert. Infos zum Sportabzeichen gibt es ab 17.30 Uhr dann im Sportpark am Vennberg. Nicht genug, es folgen um 19 und 20 Uhr Schnupperstunden Rücken fit in der Turnhalle Südwall. Die Kreispolizeibehörde informiert am Mittwoch, 19. Juni, ab 15 Uhr über Sicherheitsfragen wie Trickbetrug an der Haustür oder am Telefon sowie Taschendiebstahl. Um altersgerechtes Wohnen geht es um 15 Uhr bei Gerhardts Immobilien, Boerholzer Straße 26. Um 18 Uhr folgt in der Turnhalle Südwall eine Schnupperstunde fit und mobil 50+ und um 18 Uhr ist in der Burggemeindehalle die Herrenfitness dran.