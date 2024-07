Kultur in Brüggen Organspende als Liebesbeweis?

Als das Theaterstück „Die Niere“ des Österreichers Stefan Vögel 2019 verfilmt wurde, gab man dem Film den Titel „Risiken und Nebenwirkungen“. Ja, und um die Risiken und Nebenwirkungen des Zusammenlebens als Paar geht es auch in den 90 höchst spannenden Minuten auf der Bühne. Keine Längen, keine Durchhänger, sondern ein Stoff voller überraschender Wendungen - die auch nicht verraten werden sollen, um den künftigen Zuschauern nicht die Spannung zu verderben. „Ach, war das wieder schön“, sagten zwei ältere Zuschauerinnen beim Hinausgehen. Wenn man sein Bedürfnis nach Unterhaltung und schöner Bühnenkunst meint, kann man nur zustimmen. Die Protagonisten des Stückes - die Rollen, nicht die Schauspieler - werden das so nicht sagen können. Denn am Ende sind die beiden befreundeten Ehepaare ziemlich am Ende. Dass die betrogene Ehefrau Katrin zum Schluss ihren Mann Arnold verlässt - dafür gab es sogar einen Szenenapplaus vom Publikum im ausverkauften Burginnenhof.