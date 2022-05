Schulen in Brüggen : Schülerbibliothek in der Gesamtschule wurde neu gestaltet

Brüggen Die Schülerbibliothek der Gesamtschule Brüggen ist neugestaltet und steht jetzt den Jungen und Mädchen wieder zur Verfügung. Das Büchereiteam ist für Bücherspenden offen.

Für die Schüler der Gesamtschule Brüggen bietet die wiedereröffnete Schülerbibliothek einen Ort zum entspannten Stöbern und Lesen. Am Standort Bracht steht für die Lernenden der Jahrgangstufen 5 bis 8 montags, mittwochs und donnerstags in der Mittagspause eine bunte Auswahl an Büchern verschiedener Genres, Sitzecken sowie ein hilfsbereites Büchereiteam bereit. In gemeinsamer Arbeit von Büchereiteam und Kunst-AG sowie Unterstützung des Fördervereins wurde die Bibliothek mit vielen helfenden Händen liebevoll neu gestaltet und das Lesenagebot auf den neusten Stand gebracht.