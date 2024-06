Kinder in Brüggen Bienen summen im Kindergarten Lüttelbracht

An einem regenfreien Vormittag konnten nun die Bienen umziehen. Eine spannende Angelegenheit auch für einige Kinder des Kindergartens sowie für die Erzieherin Bernadette Rothe und Naturerzieherin Sarah Sieberichs, die den neuen Bienenstock betreuen. „Das ist ein ruhiges Volk“, betont Heinz Ridder und zeigt auf einige Bienen am Einflugsloch der Box. „Diese Bienen fächern gerade und verteilen so den Duft der Königin, die schon in den Stock eingesetzt wurde. Die Bienen fliegen sich gerade ein und üben auch das Landen am Flugloch“, erklärt der erfahrene Imker.