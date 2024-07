Mobilität in Brüggen Brüggen soll fahrradfreundlicher werden

Die WIR-Fraktion begründet ihren Antrag damit, dass im Jahr insbesondere an den vierzig touristisch stark frequentierten Wochenenden und verkaufsoffenen Sonntagen Brüggen von zahlreichen Erholungssuchenden angesteuert werde. „Dass dies auch vielfach per Rad geschieht, gehört ausdrücklich zu den Zielen und Stärken der Burggemeinde“, so die WIR-Fraktion. Außerdem käme es durch die „gewaltige Zahlen ‚irgendwie' abgestellter Fahrräder nicht selten zu chaotischen Situationen“. René Bongartz (WIR) berichtete, dass Fraktionsmitglied Ulrich Siebert in Absprache mit der Bauverwaltung den für Pkw gesperrten Platz vor dem dortigen Restaurant als geeignet erachte.