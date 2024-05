Natur und Tourismus in Brüggen Am Borner See Fledermäuse hörbar machen

Die Verwaltung nennt dafür bereits erste Umsetzungsideen: Für den Teich am Nikolausplatz sind eine Infotafel zu Pflanzen und Tieren im Teich, Sitzbänke, ein neues Bienenhotel mit Infotafel und bienenfreundlicher Bepflanzung geplant. Am Borner See sollen der Fledermausdetektor, eine Infotafel und Sitzmöglichkeiten aufgestellt werden. Im Mehrgenerationenpark sollen Obstbäume alter Sorten inklusive einer Infotafel angepflanzt werden. Eine Infotafel für einen Totholz-Baum auf dem Burgwall soll über den Lebensraum Totholz informieren. Ein Schmetterlingsbiotop könnte am Friedhof in Brüggen entstehen, weitere solcher Biotope könnten auf den Friedhöfen in Born und Bracht folgen. Die Dilborner Benden werden beschildert, eventuell könnte hier eine Biber-Erlebnisstrecke entstehen. Der Dahmensee und der Diergardtsche See werden noch geprüft. Auch der Brachter Wald/Depot soll in Zusammenarbeit mit der Stiftung NRW aufgewertet werden. Mit „Guckfenstern“ oder Lehrtafeln an Feldern und Äckern soll Landwirtschaft vorgestellt und über regionale Ernährung informiert werden. Auf dem Nikolausplatz könnte ein Kräuterrondell entstehen, das mit Kräuterlehrtafeln erweitert werden könnte. Dabei sollten neue Medien wie Audio mit QR Code oder Virtual Reality genutzt werden.