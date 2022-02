90 neue Ehrenamtler in Brüggen gesucht : Feuerwehr braucht dringend Nachwuchs

Info

Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr Brüggen ist auch per E-Mail an feuerwehr@brueggen.de möglich. Alle 14 Tage treffen sich die Brachter Feuerwehrleute samstags um 18 Uhr am Gerätehaus in Bracht, Boerholzer Straße 21. Alle 14 Tage sonntags trifft sich um 10 Uhr der Löschzug Brüggen am Gerätehaus am Nauenweg 2. Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann auch dann gerne Kontakt aufnehmen.