Schießsport in Brüggen : „Gut Schuss“ ohne traditionelles Sommerfest

Brüggen Ende Juli wollte der Schützenverein Gut Schuss Brüggen-Born sein 60-jähriges Bestehen groß feiern. Wegen Corona wird daraus nun nichts. Der Verein, der von neun Freunden gegründet wurde, zählt heute mehr als 170 Mitglieder – Tendenz steigend.

Heinz Gollers gab vor 60 Jahren den Anstoß, an der Kreuzstraße einen Schießsportverein zu gründen. An einem Sonntagmorgen meldeten sich bei einem Frühschoppen gleich die ersten neun Freunde zur Vereinsgründung. Weitere 24 Gleichgesinnte schlossen sich an. Fast so alt wie der Verein ist die Vereinsfahne. Sie war im Laufe der Jahre in Mitleidenschaft gezogen worden. Rechtzeitig zum Jubiläum konnte die aufwendige Instandsetzung Ende 2019 abgeschlossen werden und auf der Versammlung präsentiert werden.