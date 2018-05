Brüggen : In Bracht wird ab Donnerstag vier Tage gefeiert

Brüggen Die St.-Johannes-Bruderschaft Bracht feiert mit König Ingo Wiesner sowie seinen Ministern Ingo Leeven und Marcel Haanen ihr Schützenfest von Donnerstag, 10., bis Montag, 14. Mai. Die Brachter Kirmes wird mit dem Bezirksschützenfest von Schwalmtal/Brüggen zum Nabel der Schützen. An Christi Himmelfahrt beginnt das Schützenfest um 8 Uhr mit dem Antreten am Festzelt auf dem Südwall, dann wird der Mai an der Königsresidenz am Holtschneiderweg errichtet. Danach folgen der Abmarsch zum Gottesdienst am Heidhausener Kreuz und die Prozession zur Kapelle am Stevensend. Um 13 Uhr fängt der Klompenball im Festzelt am Südwall an. Ab 14 Uhr sorgen die Brachter für Kinderanimation auf dem Weizer Platz. Die Stimmung heizt die Band Take 2 an. Am Freitag, 11. Mai, ab 19 Uhr werden die Brachter verdiente Schützen im Festzelt ehren. Gegen 22 Uhr ist Abmarsch zur Kranzniederlegung am Ehrenmal, gefolgt vom Zapfenstreich im Park. Am Samstag, 12. Mai, beginnt um 20 Uhr der Schützenball mit der Band Saturn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Sonntag, 13. Mai, steht ganz im Zeichen des Bezirksschützenfestes von Schwalmtal-Brüggen. Um 10 Uhr findet die Bezirks-Fahnenschwenk-Meisterschaft in der Sporthalle Alster Kirchweg statt. Nach dem Eintreffen der auswärtigen Könige im Bürgersaal, Marktstraße, um 14 Uhr findet der Bezirks-Vogelschuss auf dem Bischof-Dingelstad-Platz statt. Für den großen Festzug zu Ehren von Bezirksschützenkönig Peter Maier erwartet die St.-Johannes-Bruderschaft bis zu 1200 Mitwirkende. Ab 17 Uhr nehmen die Majestäten auf der Ehrentribüne die Parade vor der Gaststätte "Zur Post" auf dem Westwall ab. Den Abschluss bildet am Montag, 14. Mai, der König-Gala-Ball ab 20 Uhr mit der musikalischen Unterhaltung der Band Saturn.

(off)